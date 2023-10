Arriva il Bonus bollette potenziato: ecco come averlo

“Il bonus bollette è ora disponibile per la richiesta nel mese in corso grazie al decreto legge numero 131 del 29 settembre 2023, noto come il decreto sulle ‘misure urgenti in materia di energia e gli interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio’ emanato dal governo Meloni”.

Come si legge su quifinanza: “Questo provvedimento ha esteso l’incentivo speciale sulle ‘fatture’ di luce e gas di altri tre mesi, includendo quindi ottobre, novembre e dicembre.

Conformemente alle informazioni fornite dal sito di Arera (l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente), i bonus sociali destinati all’energia elettrica, al gas e all’acqua costituiscono una misura chiaramente orientata a mitigare le spese sostenute dalle famiglie che versano in condizioni di disagio economico o fisico in merito all’approvvigionamento di energia elettrica, gas naturale e acqua.

Questi incentivi hanno fatto la loro comparsa gradualmente nel corso degli anni grazie all’evoluzione della legislazione nazionale, per poi essere messi in atto attraverso provvedimenti regolatori emanati dall’autorità.

In seguito all’incremento delle tariffe energetiche, il bonus sociale destinato all’energia elettrica e al gas ha subito un ulteriore potenziamento nei mesi più recenti.

Il decreto legge numero 79/2023 ha stanziato ulteriori 110 milioni di euro per il terzo trimestre di quest’anno, fornendo una boccata d’aria ai beneficiari di queste agevolazioni.

Le regole stabilite da questo decreto sono state confermate anche per il quarto trimestre del 2023, garantendo continuità e stabilità nell’assistenza.

Inoltre, il governo ha previsto un contributo straordinario per il quarto trimestre, mirato ai destinatari del bonus sociale elettrico.

Questo contributo varierà in base al numero di membri che compongono il nucleo familiare, secondo le modalità già previste per il bonus sociale.

Tale provvedimento tiene conto delle diverse dimensioni familiari e delle relative esigenze.

L’Autorità per l’Energia, Arera, sarà responsabile di definire l’importo del contributo, suddividendolo nei tre mesi in base ai consumi previsti.

In aggiunta, è stata confermata l’Iva agevolata del 5% sul gas fino alla fine dell’anno, così come l’azzeramento degli oneri generali di sistema sul gas anche nel quarto trimestre.

I beneficiari del bonus bollette a ottobre 2023 sono i seguenti:

Nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Famiglie con almeno 4 figli a carico e un indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro.

Titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico e necessita di apparecchi elettromedicali salvavita.

Tuttavia, è importante notare che le famiglie con meno di 4 figli a carico e con un ISEE inferiore a 9.530 euro riceveranno l’importo completo del bonus, pari al 100%.

I nuclei con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro otterranno invece un bonus con un importo ridotto all’80%.

Per quanto riguarda la procedura di richiesta, i bonus luce e gas per disagio economico non devono essere richiesti separatamente.

È sufficiente presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica e avere un ISEE valido entro la soglia stabilita.

Per il bonus elettrico per disagio fisico invece deve essere richiesto presso i Comuni o i CAF abilitati.

In ogni caso, quest’ultimo può essere cumulato con il bonus per disagio economico, a condizione che siano rispettati i requisiti specifici per ciascun bonus”.a

