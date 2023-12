Asp Basilicata, prenotazione vaccino anti Covid-19 a Potenza: queste le ultime notizie

La Asp Basilicata, fa sapere alla popolazione:

“In considerazione dell’aumento del numero delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, ha definito il rafforzamento della campagna vaccinale e la riapertura del punto vaccinale di via della Fisica in orari ordinari a partire da Martedì 19 Dicembre e fino alla fine del mese.

Le vaccinazioni si effettueranno anche durante i giorni settimanali tra il 27 e il 29 Dicembre.

Le attività proseguiranno invece regolarmente nei centri dislocati sul territorio provinciale che al momento sono a regime e non necessitano di potenziamento alcuno.

Per il mese di Gennaio, consapevoli di un possibile aumento di richieste, si definirà un eventuale calendario in base al numero di prenotazioni.

Secondo le nuove direttive dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, verranno richiamati tutti i prenotati per anticipare l’appuntamento e garantire celerità nello scorrimento delle liste d’attesa che allo stato attuale sono sature fino al 10 Gennaio.

In totale, i prenotati per la somministrazione del vaccino Covidì19, tra cui anche i cosiddetti ‘fragili’, sono al momento seicento.

Le prenotazioni, per il solo vaccino Covid19, possono essere intanto effettuate dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 contattando il numero dedicato 0971.426275 che è già attivo da Lunedì scorso, così come comunicato sul sito web aziendale.

Il personale infermieristico richiamerà gli utenti per inserirli nella prima seduta vaccinale disponibile.

L’ambulatorio per la somministrazione del siero sarà aperto dal Martedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e solo il Martedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15.00 alle 17.30.

In totale saranno quattro i medici impiegati, tre gli infermieri ed un amministrativo che opereranno su due linee vaccinali.

Le slot di prenotazione sono state aperte in maniera tale da assicurare la vaccinazioni di 120 utenti per turno mattutino giornaliero e di 90 utenti nel solo pomeriggio del Martedì.

Si ricorda che sul territorio e presso le sedi periferiche la vaccinazione anti-Covid è eseguita anche dai medici di medicina generale su base volontaria.

Nelle prossime ore si organizzerà la somministrazione a domicilio per Potenza e zone limitrofe che interesserà gli utenti che versano in una particolare condizione di estrema fragilità o che non sono trasportabili presso i punti vaccinali.

Alla luce dell’esigenza di potenziare i turni vaccinali per un incremento di richieste, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha ribadito di ‘aver raccolto questa esigenza già nei giorni scorsi e di averla condivisa e con il Direttore Sanitario D’Angola e con il Dirigente dell’Igiene De Lisa che subito hanno provveduto ad organizzarla.

E’ un modo concreto di abbattere le liste di attesa e di proteggere tempestivamente la popolazione che afferisce all’Asp’.

Nel ringraziare preventivamente gli operatori che con spirito di leale collaborazione si sono messi a disposizione in pieno periodo di festività, Maraldo ha ribadito che quanto viene fatto ‘conferma la bontà della nostra sanità e la qualità dei professionisti che la compongono, sempre pronti ad assecondare le richieste del cittadino utente e a soddisfare il suo target di salvaguardia della salute’”.