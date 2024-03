Attenzione: a Potenza in azione ladri di gomme d’auto! Ecco cosa è successo

La Polizia di Stato restituisce ai proprietari otto penumatici rubati nel corso della scorsa notte a Potenza.

Tale risultato è stato raggiunto nel corso dell’attività di controllo del territorio, rafforzata dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari con l’incremento del personale della sezione Volanti e con la predisposizione di appositi servizi volti alla prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Nello specifico, durante la notte scorsa la Sala Operativa dell’Arma dei Carabinieri diffondeva nota per concorso nelle ricerche a seguito del furto di otto pneumatici di due autovetture parcheggiate in Via Tirreno.

Gli equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato si portavano repentinamente sul posto e, dopo aver accertato i fatti, effettuavano un’attenta perlustrazione delle zone limitrofe al fine di individuare i responsabili; si provvedeva, inoltre, ad attenzionare tutte le vie d’uscita della città, allertando contemporaneamente le pattuglie dell’Arma e della Polizia di Stato dell’area nord della provincia.

Non avendo riscontrato anomalie nelle vicinanze di Via Tirreno, gli agenti delle Volanti della Questura di Potenza si dirigevano verso la SS658 dove, all’altezza di Potenza nord, individuavano dei soggetti sospetti che, alla vista del personale della Polizia di Stato, si davano alla fuga a bordo di un’autovettura abbandonando, invece, una seconda auto.

A bordo di quest’ultima venivano rinvenuti gli penumatici con i relativi cerchi in lega, oggetto di furto, che venivano immediatamente restituiti ai proprietari.

Sono in corso attività di indagine volte all’individuazione dei responsabili.