Attenzione! Treni sospesi sulla tratta Battipaglia – Potenza – Taranto e Foggia – Potenza: ecco le date

Ferrovie dello Stato Italiane comunica all’utenza modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia per i lavori infrastrutturali programmati dal 10 Giugno fino all’8 Settembre 2024 sulla linea Battipaglia – Potenza – Taranto e dal 10 Giugno al 14 Dicembre sulla linea Foggia – Potenza.

Ecco nel dettaglio le modifiche:

Dal 10 Giugno fino al 14 Dicembre tutti i treni del Regionale della relazione Foggia – Potenza sono cancellati in parte o per l’intero percorso per consentire i lavori propedeutici all’elettrificazione della linea.

Previste corse con bus.

Dal 10 Giugno fino all’8 Settembre tutti i treni Regionali della relazione Salerno – Potenza sono sospesi per consentire l’adeguamento del Piano Regolatore Generale e velocizzazione negli impianti di Picerno, Eboli e Bella-Muro.

Previste corse con bus.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.