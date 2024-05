Potenza, tragico incidente in provincia: ecco le foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Pescopagano, alle ore 16:20 circa, sono intervenuti sulla SP 219 nei pressi della cava Costantinopoli, nel comune di San Fele, per un incidente stradale.

L’autocarro trasportava materiale inerte.

L’autista di 53 anni ha perso il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento, e si è ribaltato, fermandosi contro un albero rimanendo incastrato nella cabina.

I VV.F., giunti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

Per poter recuperare il corpo senza vita del conducente oltre a cesoie e divaricatori, sarà necessario l’utilizzo dell’autogrù.

La strada è stata chiusa al traffico.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un totale di sette unità.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118 con elisoccorso.

Ecco le foto.