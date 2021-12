Auguri di buon compleanno a Papa Francesco che con i suoi 85 anni è uno dei pontefici più longevi della storia!

Compie oggi 85 anni Papa Francesco, fra i dieci Pontefici più longevi della storia.

Eletto al soglio di Pietro nel marzo del 2013, primo vescovo di Roma gesuita e non europeo, gode ancora di ottima salute tanto che, come ha confermato ieri padre Antonio Spadaro, le dimissioni non sembrano essere all’orizzonte.

Questa mattina, nel giorno del suo compleanno, Papa Francesco ha ricevuto al Palazzo Apostolico un primo gruppo di una decina di rifugiati giunti in Italia ieri grazie a un accordo tra la Santa Sede, le Autorità italiane e quelle cipriote, come già anticipato durante il recente Viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia.

Il Papa ha accolto i rifugiati nella sala del tronetto e ha ascoltato le loro storie, e quelle del loro viaggio dal Congo Brazzaville, dalla Repubblica Democratica del Congo, dal Camerun, dalla Somalia e dalla Siria. Alcuni di loro sono medici e tecnici informatici.

“Ci hai salvato!” ha detto, commosso, un ragazzo congolese, rivolgendosi a lui.

Il Papa ha rivolto loro individualmente alcune parole di benvenuto e di affetto, e li ha ringraziati della visita.

Nell’augurargli “lunga vita e tanta salute” per il suo compleanno, i rifugiati hanno dato in dono al Papa un quadro di un rifugiato afgano, raffigurante il tentativo di attraversare il Mediterraneo da parte di alcuni migranti.

In questo giorno speciale il Papa, ha diffuso un breve ma significativo messaggio a tutto il mondo:

“Ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare”.

Certamente saranno in tanti gli auguri in arrivo presso la Santa Sede e ci uniamo a questi augurando una lunga vita al Pontefice di Roma.a

