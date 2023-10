Allo stadio Partenio Lombardi si è da poco conclusa la partita tra Potenza Calcio e Avellino, gara valevole per la settima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024.

La nostra squadra ha purtroppo subito una sconfitta per 4 a 1.

Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.

Forza Potenza non mollare!

