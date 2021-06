Avigliano: al via i cantieri per 8 grandi opere pubbliche! Ecco i dettagli

Prosegue senza sosta il lavoro della maggioranza insediatasi alla guida dell’amministrazione comunale di Avigliano (PZ) lo scorso 23 settembre 2020.

Dopo 8 mesi di amministrazione, il punto della situazione arriva direttamente dal Sindaco, l’Avv. Giuseppe Mecca, che dopo una rapida analisi dei primi mesi di lavoro, traccia in modo chiaro i tratti salienti dell’agenda di governo fino alla fine del 2021:

“È il momento di aprire una fase nuova, quella delle opere pubbliche che servono alla nostra comunità.

Sono stati mesi intensi di lavoro, caratterizzati da una grande operatività e da una gestione efficace e attenta della pandemia, nonostante i circa 740 contagi registrati a partire da ottobre 2020 e i riflessi di carattere sociale ed economico che ne sono derivati ai danni della comunità.

Penso ai tanti passi avanti compiuti in materia di decoro urbano e di servizi al cittadino, come la riapertura dei bagni pubblici o come il piano neve che ha funzionato in modo eccellente nel periodo invernale.

Penso alla complessa riforma del settore associativo, che pure si attendeva da tempo, alle politiche cimiteriali che si stanno finalmente affrontando, in quanto non più rinviabili, alle politiche di sostegno alle attività economiche, con il ‘salva commercio’ prima e con il provvedimento sulla concessione del suolo pubblico poi, nonché con la recente istituzione della Consulta comunale delle attività economiche e produttive, ma soprattutto penso alla straordinaria opera di ristrutturazione della macchina amministrativa, con la sostituzione del Segretario Generale dell’Ente, quella del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, lo sdoppiamento dell’Ufficio Tecnico tra lavori pubblici e ambiente, e da ultimo i concorsi indetti per l’assunzione di nuovi dipendenti e di nuovi agenti di Polizia Locale, che si terranno nei prossimi due mesi.

Senza considerare l’istituzione del primo Presidente del Consiglio Comunale della storia di Avigliano.

Adesso è il momento di innestare un’ulteriore marcia nel nostro motore e avviare il programma di opere che necessitano al territorio, di cui le prime 8 prenderanno forma già entro la fine del 2021”.

Dello stesso avviso del primo cittadino il commento dell’Assessore ai lavori pubblici, l’Avv. Marianna Claps, che entra nel dettaglio delle opere che verranno approntate nei prossimi mesi:

“In questi mesi di intenso lavoro, accanto all’attività di manutenzione ordinaria operata sull’intero territorio comunale, abbiamo programmato già una serie di opere che verranno cantierizzate nei prossimi mesi, per poi proseguire con ulteriori opere pubbliche nel medio-lungo periodo.

Sicuramente entro la fine del 2021 daremo inizio ai lavori che riguarderanno la Scuola di Possidente, la Villa Comunale, che verrà completamente riprogettata, la sistemazione di alcune strade che da tempo attendono interventi risolutivi e definitivi, come quelli che riguarderanno la frazione di Lacciola e la frazione Pantani, ed ancora i lavori che riguarderanno la Villa del Monastero, l’apertura dei parcheggi presenti presso la Piazza Aviglianesi nel Mondo dopo anni, il completamente dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento energetico e della pavimentazione lungo Viale Vincenzo Verrastro nonché i lavori che riguarderanno la Delegazione Comunale di Lagopesole con l’abbattimento delle barriere architettoniche ivi presenti.

Queste sono soltanto una parte delle opere pubbliche su cui la maggioranza sta lavorando, e sono quelle che vedranno vita a breve”.

Conclude la capogruppo Fabiola Tortorelli:

“Dopo una primissima fase che non ha tardato a dare i propri piccoli e grandi frutti, ci accingiamo ad avviare le prime 8 grandi opere pubbliche.

C’è tanto da fare per poter raggiungere quell’idea di Avigliano che comincia lentamente a prendere forma, ed accanto alla programmazione, cardine delle nostre riunioni di maggioranza, due costanti ci guidano nell’esercizio dell’attività politica e amministrativa: agire seguendo un preciso ordine di priorità dettato da necessità tangibili e riservare pari dignità a tutto il territorio comunale“.

