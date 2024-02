Avigliano: arriva il Commissario prefettizio. Ecco di chi si tratta

Si è insediato ieri presso il comune di Avigliano il Commissario prefettizio dr.Gerardo Quaranta, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Potenza con le funzioni di Capo di Gabinetto, nominato dal Prefetto dr.Michele Campanaro con decreto n.9574 del 2 ottobre 2024, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Avigliano in attesa del decreto di scioglimento dell’Ente che sarà adottato dal Presidente della Repubblica.

Il dr. Quaranta vanta una lunga esperienza in gestioni commissariali sia in Comuni sciolti ai sensi dell’art.141 del TUEL 267/2000 ( Teana, S.Martino d’Agri, Castelluccio Superiore, Cancellara, Ripacandida e Lagonegro in provincia di Potenza nonché Santa Susanna ed Erchie in provincia di Brindisi ) e sia in Comuni sciolti ai sensi dell’art.143 del citato testo normativo, per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il Viceprefetto Quaranta è stato, infatti, componente della Commissione Straordinaria nei Comuni di Grazzanise in provincia di Caserta, di Parabita in provincia di Lecce e di Calvizzano in provincia di Napoli.

Il dr. Quaranta è stato, inoltre, docente presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno in materia di gestioni commissariali e ha conseguito presso l’Università Luiss di Roma il Master di II livello in “Amministrazione e Governo del Territorio”.