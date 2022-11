Avigliano: oltre 500000 euro per questa Scuola! Ecco gli interventi previsti

“Nella giornata di ieri abbiamo avuto conferma che il Comune di Avigliano è stato ammesso ad un altro finanziamento, sempre in materia di edilizia scolastica ed in ambito PNRR, per un importo complessivo di 590 mila euro che consentirà di dotare la scuola di Sant’Angelo di una palestra moderna e funzionale, a servizio degli studenti ma anche della popolazione locale”.

È quanto annuncia il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Questo finanziamento ottenuto segue i precedenti a cui siamo stati già ammessi in questo biennio, sempre in materia di scuola e di edilizia scolastica, utili ad ottenere la messa in sicurezza dell’asilo di Sarnelli (365 mila euro), la progettazione esecutiva per l‘efficientamento energetico della scuola Silvio Spaventa Filippi di Avigliano centro, nonché quelli relativi al miglioramento del servizio di mensa biologica per i nostri ragazzi.

Quello delle scuole si conferma elemento centrale nella programmazione e nell’azione che l’Amministrazione comunale sta portando avanti, con l’obiettivo di poter fornire, a conclusione di questo mandato, standard qualitativi sempre più alti, per strutture e per servizi offerti, seppur nella difficoltà di confrontarsi con una realtà complessa che vede una distribuzione di plessi scolastici molto capillare su tutto il territorio (ben nove).

Accanto ai lavori da realizzare, stiamo cercando di velocizzare il più possibile il completamento di quelli già in corso, che riguardano le scuole di Possidente e di Lagopesole, mentre confermo che nei prossimi giorni doteremo tutte le scuole del territorio dei nuovi arredi scolastici, posto che la fornitura richiesta, seppure con qualche giorno di ritardo, è finalmente pronta ad arrivare”.

