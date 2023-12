Avigliano: “questi i lavori in cantiere per il nuovo anno”. Ecco la lettera ai concittadini

Il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, scrive una lettera aperta ai concittadini aviglianesi per augurare un buon anno nuovo e fare il punto della situazione.

Ecco le parole del primo cittadino:

“Care concittadine e cari concittadini,

provo a raccogliere in questa lettera e a condividere con ciascuno di voi lo stato d’animo, i sentimenti, i convincimenti, le emozioni, le idee e anche i dubbi che porto con me sul finire di questo anno che tra poche ore volgerà al termine.

È stato senza dubbio un anno importante, intenso, in cui sono state superate alcune importanti criticità che da tempo attendevano una soluzione, penso alla nuova illuminazione pubblica, all’ampliamento dei cimiteri, fino al potenziamento degli uffici comunali ed alle numerose opere pubbliche già avviate su tutto il territorio, da quelle già completate a quelle che verranno ultimate ed inaugurate a brevissimo.

L’anno che verrà, ci consentirà di avviare ulteriori cantieri per lavori già finanziati, come quelli che riguardano:

la strada di collegamento Canestrelle/Sarnelli,

la sistemazione della strada del Monastero,

la riqualificazione del Monte Carmine,

la strada di collegamento Orto botanico/Via Giacomo Leopardi a Lagopesole,

il completamento del marciapiede che dall’ex fusillo sale verso le Civitelle,

il parco green di Basso la Terra,

la scuola di Via XVIII Agosto,

il Centro Polivalente,

la riapertura del parcheggio di Piazza Aviglianesi nel Mondo,

il completamento dell’area ex campo sportivo di Lagopesole,

la palestra a servizio della scuola a Sant’Angelo,

il recupero del Lago di Piano del Conte ecc.

Sarà fondamentale inoltre consolidare le tante buone pratiche avviate in questi anni, i servizi essenziali come il piano neve comunale che dovrà essere sempre più migliorato, la sagra del baccalà e le politiche sul turismo come ad esempio la imminente riapertura del Castello di Lagopesole o la recente valorizzazione del Monastero Santa Maria degli Angeli con un ricco calendario di attività tra cui i Quadri Plastici ed il Villaggio di Babbo Natale, la giornata tricolore, le decine di manifestazioni ed attività culturali e sportive portate avanti durante tutto l’anno con il contributo essenziale delle associazioni e del territorio.

Sarà l’anno in cui cercheremo di porre rimedio ad altre importanti criticità, come ad esempio la metanizzazione della frazione di Bancone, già candidata a finanziamento, la risoluzione dei problemi di approvvigionamento idrico che riguardano la frazione di Pantani, o ancora le opere di riqualificazione di fontane, strade, listellature che riguardano i nostri piccoli borghi avendo appostato per questo 80 mila euro in bilancio.

Quel Comitato Civico Avigliano 2020-2025 nato nel 2020 per far rinascere Avigliano, già adesso deve guardare ad un più lungo respiro, cogliere tutte le opportunità di sviluppo e di crescita, con il potenziamento delle aree produttive di Serra Ventaruli, dove è fondamentale portare avanti l’idea di recupero e riapertura della strada di collegamento Bancone/Tiera, e quella di Sarnelli, già servirà dalla SS 658 Potenza/Melfi e nel futuro anche dall’area di interscambio da poco oggetto di finanziamento per un importo di 1,8 milioni.

Avigliano che rinasce oggi non è più un sogno, non è un’utopia come qualcuno sosteneva nel passato, ma sta diventando sempre più una realtà, con la proliferazione e le costante affermazione di realtà sportive, associative, commerciali, artigianali, culturali, che da sempre e nel futuro daranno all’intera regione Basilicata un contributo determinante alla sua crescita.

Una realtà su cui continuare a lavorare e programmare, con una visione chiara ed un modello amministrativo virtuoso, con la buona politica, forti del rapporto solido, leale e vero costruito in questi anni con le persone e con il territorio, provando a stare dentro tutte le pagine di una comunità, quelle felici e quelle più dolorose.

Voglio ringraziare tutti i cittadini che ogni giorno rinnovano quel sostegno e quel supporto, con una stretta di mano, con un sorriso, con un messaggio, con una telefonata, tutte quelle persone che passano in Municipio anche soltanto per dirci di andare avanti e di non mollare, quelle che non si sono mai sottratte in questi anni, che non hanno mai fatto mancare il loro contributo, con un pensiero speciale al gruppo politico che dal primo giorno ha scelto di sostenere la mia persona e questo progetto e che è rimasto sempre al mio fianco, col sole come nella tempesta.

Vorrei che un giorno si dicesse di noi come di quelli che seppero lasciare un segno indelebile, vorrei che un giorno si dicesse di noi come di quelli che seppero far rinascere un territorio che merita di vivere e di tornare ad essere stabilmente un punto di riferimento per tutta la nostra regione.

Buon anno a tutti voi, buon anno Avigliano”.