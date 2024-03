Avigliano: sulla Potenza-Melfi il sopralluogo del Ministro Matteo Salvini. Le foto

Si è svolto quest’oggi ad Avigliano (PZ) un sopralluogo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, finalizzato a fare il punto sui lavori per l’ampliamento della strada statale 658 “Potenza-Melfi”; all’incontro hanno partecipato anche il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, l’Assessore alle Infrastrutture Basilicata Gerardina Sileo, il Presidente della Provincia Christian Giordano, i Sindaci locali ed il Responsabile di Anas Basilicata, Carlo Pullano.

La strada statale – che costituisce il corridoio di collegamento delle aree del Vulture-Melfese con il capoluogo di Regione e la SS407 “Basentana” verso sud e l’autostrada A16 Napoli-Canosa verso nord – è infatti oggetto d’intervento, per stralci, da parte di Anas per il potenziamento della stessa con la realizzazione di corsie aggiuntive destinate ai veicoli lenti e l’allargamento della sede stradale, comprese le banchine laterali, allo scopo di incrementare la visibilità lungo il tracciato.

L’esecuzione di tali lavori permetterà altresì di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità della intera arteria stradale, agevolando il traffico dei veicoli pesanti (notevolmente incrementato dal recente sviluppo socio-economico dell’area) senza penalizzare quello dei veicoli leggeri, compresi i notevoli spostamenti dei pendolari diretti verso il capoluogo di Regione.

Nel dettaglio, lungo la statale, Anas ha già ultimato il primo stralcio (1) dell’intervento in tratti saltuari compresi tra il km 20,200 ed il km 36,750 – nei territori comunali di Avigliano, Atella e Rionero – per un investimento complessivo di circa 33 milioni di euro.

Allo stato attuale l’intervento prosegue, in tratti saltuari, con la realizzazione del primo stralcio (1b) tra il km 16,380 ed il km 27,910, tra i territori comunali di Pietragalla, Avigliano e Filiano (il cui cantiere è stato oggetto del sopralluogo di oggi), per un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro.

L’ultimazione di tali lavori è prevista per fasi a cominciare dalla fine di questa estate, quando è fissato il completamento del primo tratto con una corsia supplementare in direzione Melfi (dal km 16,382 al km 16,721 nel Comune di Pietragalla) per poi proseguire con l’ultimazione del secondo tratto (dal km 17,798 al km 19,375 nel Comune di Avigliano) entro la fine dell’anno e del terzo tratto (dal km 27,293 al km 27,912 nel Comune di Filiano) entro l’estate 2025.

Durante le attività lavorative, lungo tutti i tratti stradali, resta comunque garantito il transito a doppio senso di circolazione.

Infine, all’interno del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025 – dopo il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), approvato lo scorso 21 marzo – è stato inserito anche lo stralcio 1c, che include tre nuove tratte comprese tra il km 8,700 ed il km 26,700, nei territori comunali di Potenza, Barile e Filiano.

Gli interventi su queste ultime tratte sono in fase di progettazione definitiva (progetto di fattibilità tecnico-economica), per il successivo avvio della Conferenza dei Servizi, per un investimento complessivo di 64 milioni di euro.

In parallelo, nell’ultimo quinquennio, lungo la SS658 Anas ha investito oltre 95 milioni di euro per interventi di manutenzione programmata (attività su ponti e viadotti, impianti a servizio delle gallerie, etc.), tra lavori ultimati, in corso (con l’attivazione di sensi unici alternati) ed in progettazione.

