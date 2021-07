Avigliano: vandali distruggono la preziosa strumentazione di questa associazione! I dettagli

Ripetuti atti vandalici nei confronti del gruppo “Sbandieratori e Musici Città di Avigliano”.

Questo il messaggio di solidarietà di Fabiola Tortorelli, capogruppo di maggioranza:

“Apprendiamo con rammarico dei numerosi e ripetuti atti vandalici a danno del gruppo ‘Sbandieratori e Musici Città di Avigliano’ dell’APS San Vito Martire, coinvolto negli ultimi giorni in una deplorevole storia di apologia della distruzione.

Atti di singolare viltà quelli verificatisi, durante i quali gran parte della preziosa strumentazione utile al prosieguo dell’attività associativa è andata distrutta.

Basterebbe la constatazione dei fatti ma la desolazione va ben oltre, raggiunge l’imminente e conseguente interruzione della lodevole attività di questo gruppo di giovanissimi, che in pochi anni ha fatto dell’arte e della musica una passione ed una virtù per sé e per l’intera comunità, rappresentandola egregiamente anche fuori regione.

Siamo di fronte ad un oltraggio al valore educativo e sociale, oltre che ricreativo dell’associazione.

Le Forze dell’Ordine stanno procedendo con le indagini, nel frattempo giunga all’intero gruppo un messaggio di sostegno, vicinanza ed incoraggiamento perché anche in questi difficili momenti si trovi la forza di non chinare il capo.

A tal proposito non sono tardate ad arrivare iniziative private di sostegno, l’auspicio è che la solidarietà si traduca in aiuto concreto e permetta ai ragazzi di ricominciare a volare molto più in alto delle note, ancora più in alto delle bandiere, questo il mio augurio e quello dell’intera Maggioranza Consiliare”.

