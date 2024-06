Ballottaggio a Potenza: al trovato accordo del fronte di sinistra risponde la Coalizione Pro Fanelli. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di Francesco Fanelli.

Dicono i segretari regionali dei partiti politici che sostengono la candidatura di Francesco Fanelli a sindaco di Potenza:

“Abbiamo appreso dai canali social del trovato accordo del fronte di sinistra, seppur non in maniera ufficiale.

In effetti un apparentamento, come la legge prevede, avrebbe reso ulteriormente difficili i rapporti già tesi di questi giorni e soprattutto messo in crisi la figura di due candidati sindaci che fino all’altro giorno sbandieravano libertà di azione e di pensiero, oltre che la lotta agli apparati.

Gli stessi apparati che per trent’anni hanno provocato disastri in Regione e in città, ora invece li hanno risucchiati svendendo di fatto ogni velleità e fronte di identità e discontinuità rispetto al passato.

Leggendo alcuni punti programmatici sottoscritti, è chiaro che il bene della città viene nuovamente svenduto davanti alle poltrone da spartire.

Noi siamo stati sempre uniti e coerenti, loro hanno prima nascosto i simboli e ora cercano di rimettere le mani sul potere e sulla città.

Noi abbiamo parlato di visione della città, loro di interessi di parte.

La differenza è tutta qui.

Noi continueremo ad essere liberi, loro a sottostare a questi giochi che danneggiano, e continueranno a farlo, tutti i potentini”.

I segretari concludono:

“La nostra campagna elettorale prosegue e si carica ancora di più di entusiasmo.

Siamo convinti che come noi anche la maggioranza dei potentini non vuole tornare indietro, compiere un salto nel passato.

Un passato oscuro da archiviare, che ci lascia soltanto il ricordo di due drammatici dissesti in pochi anni.

Siamo e continueremo ad essere l’unica vera alternativa al partito dei disastri”.