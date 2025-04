Acerenza rivive la Passione di Cristo per un’edizione significativa. Ecco le novità

Domenica delle Palme, 13 Aprile 2025, alle ore 18:30, il centro storico di Acerenza tornerà a vivere la Sacra Rappresentazione “Jesus Salvator Mundi: la Storia che ha cambiato la storia“, giunta alla sua VIII edizione.

La cittadina lucana si prepara a dare il via ai riti della Settimana Santa e ad accogliere il pubblico per rivivere i momenti più significativi della vita, della predicazione e della Passione di Gesù.

Più di cento comparse in costume d’epoca animeranno le strade del borgo, accompagnando gli spettatori in un viaggio spirituale che partirà dall’annuncio di Giovanni Battista per culminare nella Crocifissione.

L’evento, organizzato dall’Oratorio Stella Polare in collaborazione con la Pro Loco Acerenza “Città Cattedrale” e con il patrocinio del Comune di Acerenza e del Consiglio Regionale della Basilicata, quest’anno presenta un’importante novità tecnica: un sistema di illuminazione completamente rinnovato che, attraverso giochi di luce e ombre studiati ad hoc, esalterà la già suggestiva scenografia naturale del borgo, regalando al pubblico un’esperienza ancora più immersiva ed emozionante.

Gli organizzatori spiegano:

“Un’edizione particolarmente significativa, poiché l’evento è stato inserito nel prestigioso progetto di ricerca di Antropologia Culturale “SMART LAND. Culture, Sostenibilità, Territori”, promosso dall’Università degli Studi di Foggia in collaborazione con l’Università degli Studi di Basilicata.

La rappresentazione sarà documentata e studiata dalle demoetnoantropologhe Ciriaca Coretti e Carmen Montemurro, sotto la supervisione dei professori Ferdinando Mirizzi e Domenico Copertino in qualità di tutor accademici.

Come di consueto, grande attenzione è stata dedicata ai costumi e alle scenografie, realizzati da artigiani locali e ispirati al film “The Passion of the Christ” di Mel Gibson.

Acerenza, con il suo centro storico tra i borghi più belli d’Italia, offre una cornice naturale unica per questa rappresentazione.

L’evento è seguito e promosso da Basilicata Turistica e dalla pagina social OratorioStellaPolare.

Un’occasione unica per vivere la spiritualità della Settimana Santa, tra fede, arte e tradizione, in un contesto che unisce devozione popolare e ricerca antropologica.

Vi aspettiamo Domenica 13 Aprile alle 18:30 ad Acerenza!”.

Per rivivere l’atmosfera della scorsa edizione, è possibile visionare il trailer al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=TrB9eXvVaQM.

Ecco la locandina dell’iniziativa e alcune foto di una scorsa edizione.