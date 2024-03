Bardi al sopralluogo sulla Potenza –Melfi: “Le infrastrutture la nostra priorità”. I dettagli

“Siamo qui di fronte il Castello di Lagopesole residenza di caccia di Federico II, questo è un luogo di grande interesse storico- culturale, oggi si compie un altro passo in avanti per ammodernare un’arteria che per i lucani è fondamentale: la SS 658, che collega alla zona industriale di Melfi“.

Così il presidente della Regione Vito Bardi al ministro Matteo Salvini, per il sopralluogo tecnico, alla presenza del responsabile Anas Carlo Pullano, del prefetto di Potenza Michele Campanaro, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Dina Sileo, del presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano e alla presenza di diversi sindaci, tra cui il primo cittadino di Potenza Mario Guarente.

Il Governatore ha aggiunto:

“L’investimento complessivo dei tre stralci dei lavori ammonta a oltre 110 milioni di euro, da sempre il governo regionale si è impegnato in un lavoro di collaborazione con Anas e Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti per l’allargamento della Potenza – Melfi.

Affrontare la questione della sicurezza stradale, per prevenire gli incidenti stradali e altro obiettivo quello di rendere più competitiva la zona di San Nicola di Melfi e tutte le aree industriali dei 49 comuni ricadenti nell’area della crisi complessa.

Ringrazio il ministro Matteo Salvini per l’interesse dimostrato anche alla nostra regione, che ha fame di infrastrutture, non è u caso che il 25 per cento dei 945 milioni dell’Accordo di Coesione e Sviluppo tra governo e Regione, cioè 200 milioni siano stati destinati proprio al settore dei trasporti.

La velocità dei collegamenti è essenziale per dare la possibilità alle realtà imprenditoriali della regione di essere competitive. Siamo contenti oggi di constatare che il cronoprogramma sarà rispettato.

La Basilicata non con le parole, ma con i fatti sta avanzando. E noi vogliamo che avanzi sempre più anche sulla Potenza – Melfi”.