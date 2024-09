Barile: la Sagra d’Eccellenza “Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture” punta alla sostenibilità e alla solidarietà. I dettagli

La Sagra d’Eccellenza “Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture e dei prodotti tipici” punta alla sostenibilità e alla solidarietà in collaborazione con l’Associazione Io Potentino Onlus – Magazzini Sociali, la Fidas donatori sangue Barile e l’Associazione Eventi Green.

L’evento enogastronomico in programma sabato 5 ottobre dalle ore 16 e domenica 6 ottobre 2024 tutta la giornata, giunto alla 28 edizione, darà il via agli eventi autunnali lucani, è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Barile Aps con il Comune di Barile ed il sostegno del Parco naturale regionale del Vulture e della Regione Basilicata Patrimonio culturale intangibile, per le vie del suggestivo borgo arbereshe alle pendici del Monte Vulture.

Sottolinea Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Barile:

“Quest’anno la Pro Loco Barile punta a mettere al centro il tema della valorizzazione ambientale e lo sviluppo delle aree interne con un importante convegno che vedrà il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali nella giornata inaugurale di sabato pomeriggio 5 ottobre e con tante iniziative sulla sostenibilità, la solidarietà e la promozione turistica – culturale“.

“Strategie di sviluppo per le aree interne lucane tra turismo, ambiente e agricoltura” è il tema del convegno inaugurale previsto sabato 5 ottobre 2024 alle ore 18 nella sala Consiliare del Comune di Barile a cui parteciperanno:

Antonio Murano Sindaco di Barile,

Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata,

Francesca Di Lucchio Presidente Parco del Vulture,

Paride Leone Presidente Enoteca regionale della Basilicata,

Vito Santarcangelo ideatore Realverso Lucanum,

Nicola Vertone Presidente Gal Lucus,

Giovanni Quaranta Professore ordinario di Economia e Politica Agroalimentare presso l’UNIBAS,

Rosanna Salvia Professore Associato di Economia e Politica Agraria presso l’UNIBAS,

Luigi Cerruti dirigente FederComTur CulturItalia,

Laura Mongiello Assessore all’ambiente della Regione Basilicata.

Dal pomeriggio di sabato 5 ottobre alle ore 16 nel centro storico barilese previste le aperture delle mostre fotografiche sull’Ulivo e sul paesaggio lucano, di pittura con importanti artisti lucani, dell’artigianato artistico lucano e stand gastronomici di prodotti tipici lucani con tanta musica e intrattenimento per bambini.

Nella centralissima Piazza Dalla Chiesa sotto il Palazzo dell’Orologio sarà possibile degustare il piatto tipico arbereshe “Tumact Me Tulez” preparato dagli Chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto secondo l’antica ricetta barilese e degustare i vini Aglianico del Vulture Dop delle migliori cantine barilesi con l’ Associazione Italiana Sommelier di Basilicata.

Nelle due giornate saranno presenti lungo il percorso gastronomico punti informativi della Fidas donatori sangue Barile per diffondere la cultura del dono, dell’Associazione Eventi Green per sensibilizzare alla corretta raccolta differenziata e di Magazzini Sociali contro lo spreco alimentare.

Il programma dettagliato delle iniziative sarà presentato lunedì 30 settembre alle ore 10 a Potenza presso la sede di Magazzini Sociali in Via Racioppi per lanciare il messaggio solidale contro lo spreco alimentare e l’appello sostenibile dell’Associazione Eventi Green per il rispetto dell’ambiente e l’amore per la natura.

Di seguito le locandina con i dettagli.