Il Comune di Bella informa la cittadinanza:

“Istituzione del Divieto di transito e di sosta nell’area del Borgo e in Via Vittorio Veneto (dall’intersezione con Viale Europa all’intersezione Con Corso Italia) per il Giorno 29 Settembre 2024 (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) per Manifestazione ‘II Autoraduno Macchine D’epoca’“.