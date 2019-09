A Barile torna “Tumact Me Tulez”, grande Festival dell’Aglianico del Vulture e prodotti tipici! I dettagli

Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre 2019 nel centro storico di Barile, si svolgerà la sagra “Festival dell’Aglianico e Tumact Me Tulez” giunta alla XXV edizione.

Si inizia venerdì mattina con la celebrazione di “Barile Capitale per un giorno – Matera 2019 Capitale Europea della Cultura” promossa dal Comune di Barile, in collaborazione con l’istituto comprensivo e le associazioni del territorio, che ha voluto programmare un’intera giornata dedicata alla tradizione identitaria locale dal tema “Sheshe Anima e tradizione” con l’inaugurazione serale della manifestazione enogastronomica “Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture”.

Importante il traguardo raggiunto quest’anno dalla storica sagra barilese, non a caso in concomitanza con la duo decima quinta annualità, con il conferimento il 22 luglio 2019 del marchio “Sagra di Qualità” presso il Senato della Repubblica in Palazzo Madama da parte dell’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

L’evento barilese che quest’anno si svolgerà per tre giorni nel centro storico del borgo vulturino, prende il nome dal piatto tipico arbërëshe diffuso in paese già a partire dalla colonizzazione albanese avvenuta e resa stabile per le reali carte di franchigia concesse agli Shqiptari alla fine del XV secolo ovvero tagliatelle con mollica di pane fritta con noci tostate in un sugo di alici e filetto di pomodoro.

L’evento ha come obiettivo quello di valorizzare non solo l’enogastronomia barilese ma anche il suo centro storico nel ciclo della modernità tra la Fontana dello Steccato e piazza Dalla Chiesa attraversando corso Vittorio Emanuele.

Nell’alveo della degustazione di piatti tipici, in aggiunta, al sorseggio del vino Aglianico del Vulture DOC e DOCG, ci sarà l’affianco di stand espositivi delle più significative eccellenze enogastronomiche lucane finanche proposte dai singoli produttori nell’ottica di riferimento dedicata al pubblico amante altresì della buona musica live, pure presente.

Quest’anno la sagra si inserirà e farà da vagone al più generale contesto EuroCapitalistico in relazione a Matera – Basilicata 2019 a seguito dell’iniziativa suburbicana stimolante nel corso dell’annualità i singoli luoghi abitati regionali, nel caso specifico “Barile Capitale per un giorno” prevista per il giorno 4 ottobre 2019.

