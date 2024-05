“Barriere ZERO, Potenza per TUTTI”: più di 20 artisti hanno presentato le loro proposte di logo. Ecco quando la cerimonia di premiazione

Il Forum dei Giovani del Comune di Potenza è lieto di annunciare che lunedì 27 maggio alle ore 18.00, presso la Sala dell’Arco, si terrà la cerimonia di premiazione del contest per l’ideazione del logo del progetto “Barriere ZERO, Potenza per TUTTI”.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo, coinvolgendo più di 20 artisti che hanno presentato 36 proposte di logo.

La partecipazione è stata straordinaria anche sui social media del Forum dei Giovani, dove oltre 800 persone hanno espresso il proprio voto, dimostrando un forte interesse e coinvolgimento della comunità.

Ora, l’attenzione si sposta sulle attività commerciali (e in generale sui luoghi) della città: gli spazi che saranno resi completamente accessibili, o che lo sono già, potranno essere contrassegnati dal logo ufficiale del progetto, contribuendo così a fare di Potenza una città più inclusiva e accogliente.

Il Forum dei Giovani invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia per scoprire il logo vincitore e conoscere i prossimi sviluppi del progetto.

Un’occasione unica per testimoniare l’impegno comune verso una città senza barriere.

Di seguito la locandina con i dettagli.