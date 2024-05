Basilicata: 18 milioni per l’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno. L’annuncio di Salvini

700 milioni per il potenziamento del parco ferroviario regionale: è quanto previsto dallo schema di decreto di riparto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti guidato da Matteo Salvini.

Nello specifico, si tratta di risorse destinate all’acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno.

In particolare, per la Basilicata sono previsti 18 milioni per 2 nuovi treni.

Grande soddisfazione da parte del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini:

“Confermiamo la determinazione di ammodernare il Paese, con massima attenzione a tutte le Regioni come dimostriamo in Basilicata, con scelte che rispettano l’ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso”.