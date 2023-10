Basilicata al top per la reputazione online: è la preferita dai visitatori italiani e internazionali! I dettagli

“Un riconoscimento importante per il nostro territorio, per tutti gli operatori del settore e per un futuro di crescita del settore: la Basilicata al top per la reputazione online, essendo la preferita dai visitatori italiani e internazionali.

I premi Italia Destinazione Digitale, i cosiddetti oscar del turismo assegnati ormai dal 2016 da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave all’interno del Ttg Travel Experience a Rimini, premiano la nostra regione e anche lo sforzo di APT”.

Lo ha dichiarato il Presidente Bardi.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)