Basilicata, Ambulanti: “una intera categoria nell’incertezza più totale”! Ecco cosa sta succedendo

La prima commissione (Affari istituzionali) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Gianuario Aliandro (Lega), ha audito l’A.N.A. Associazione Nazionale Ambulanti – UGL per recepimento linee guida MISE per il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche:

Marrigo Rosato, Segretario nazionale,

Antonio Visconti, Presidente regionale,

Alfonso Campitelli, Segretario regionale.

Ha detto il Segretario nazionale Rosato:

“Sollecitiamo alla Regione Basilicata il recepimento delle Linee Guida emanate dal Governo con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, come atto propedeutico e necessario per consentire ai Comuni di procedere al rinnovo delle concessioni di cui sono intestatari gli operatori commerciali su aree pubbliche al 31.12.2020 come stabilito dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 77, art. 181 comma 4-bis.

Inspiegabilmente la Regione Basilicata è l’unica Regione d’Italia che non ha provveduto a detto recepimento la qual cosa ha impedito ai Comuni di avviare le procedure di rinnovo fino al 2032, gettando una intera categoria e le stesse Amministrazioni Comunali nell’incertezza più totale.

L’argomento è stato da noi affrontato nel corso di una affollata assemblea promosso dalla nostra Associazione nell’Aula Consiliare del Comune di Policoro il 12 gennaio u.s., alla quale presero parte numerosi Assessori e Dirigenti SUAP, che ci lamentarono la impossibilità ad avviare le procedure previste dalle Linee Guida del MISE in assenza dell’atto di recepimento della Regione, oltre che dovuto all’incertezza del quadro normativa nazionale.

Bisogna far uscire gli ambulanti della Regione Basilicata, ma provenienti anche da altre Regioni e che svolgono la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati in questa Regione, dal preoccupante limbo in cui sono stati gettati con il rischio che per essi non potranno essere applicate le importanti decisioni che saranno assunte dal Governo se non verranno recepite le Linee Guida del MISE.

Infatti proprio in previsione delle imminenti decisioni del Governo che dovrebbero consentire a tutti i Comuni di poter procedere al rinnovo delle concessioni fino al 2032, la delibera o l’atto dirigenziale della Regione Basilicata diviene quanto più necessario ed urgente per allinearla alle decisioni di tutte le Regioni d’Italia e del Governo stesso in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche, per favorire la tenuta di un settore già provato dalla crisi conseguente alla pandemia e dagli effetti della guerra in corso.

Vi chiediamo di farvi carico di questa nostra richiesta.

Siamo un comparto in sofferenza che ha bisogno di una prospettiva di futuro.

Bisogna aiutare questa categoria ad uscire da un momento di crisi profonda”.

E’ intervenuto il consigliere Cifarelli.

Il presidente Aliandro ha annunciato che verrà interpellato sulla vicenda il direttore generale del dipartimento competente.

A seguire la commissione ha iniziato l’esame dei primi articoli dello schema del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale adottato dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 23 febbraio 2021.

Ai lavori della commissione hanno partecipato, oltre al presidente Aliandro (Lega), i consiglieri Bellettieri (FI), Baldassarre (Idea), Polese (IV-RE), Leggieri (M5s), Cifarelli (Pd), Quarto (FdI), Sileo e Giorgetti (Gm).a

