Basilicata: approvato il calendario scolastico per l’anno 2020/2021. Ecco quando inizieranno le lezioni

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 17 giugno 2020, in attuazione del Decreto Legislativo 112/98, comma 1, lettera D, Articolo 138, è stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020/2021:

“inizio delle lezioni il 14 settembre e la fine delle stesse l’8 giugno 2021 mentre per la scuola dell’infanzia le attività termineranno il 30 giugno 2021.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 208, per la scuola dell’infanzia sono 227, che si riducono di un’unità nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono ricada in un giorno nel quale siano previste attività didattiche.

Le lezioni sono sospese, per disposizioni regionali, il 2 novembre, dal 24 dicembre al 5 gennaio, dall’1 al 6 aprile, tutte le domeniche, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, l’1 e 6 gennaio, il lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno e per la festa del santo patrono”.

