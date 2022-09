Basilicata, Bardi: “Al neo presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, va il mio augurio di buon lavoro”. Ecco le sue parole

“Al neo presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, va il mio augurio di buon lavoro.

Sono tante le sfide che abbiamo davanti per rilanciare i nostri territori e sono certo che, guidati da uno spirito di collaborazione istituzionale, sapremo unire le forze e operare per il bene dei lucani”.

È quanto dichiara il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, augurando buon lavoro al neo presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.

Aggiunge il presidente Bardi:

“L’emergenza sanitaria, non ancora superata del tutto, la guerra in corso in Ucraina e i riflessi della particolare congiuntura economica sulla vita reale delle persone ci spingono a trovare ricette nuove per cogliere le opportunità derivanti dal Pnrr e andare incontro alle esigenze di famiglie e imprese”.

