Basilicata, Bardi: “Il riconoscimento e la piena attuazione del diritto al lavoro sono obiettivi importanti per le persone con disabilità”. Ecco le sue parole

“Il riconoscimento e la piena attuazione del diritto al lavoro sono obiettivi importanti per le persone con disabilità.

Potenziano l’autonomia e favoriscono l’integrazione.

Le politiche inclusive per il lavoro sono lo strumento attraverso il quale la Regione Basilicata contribuisce a rafforzare questi obiettivi che vogliamo perseguire sempre più in forte sinergia con gli enti e le associazioni del territorio”.

È quanto dichiara il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 che si celebra ogni anno il 3 dicembre.

Aggiunge l’assessore alla salute e alle politiche della persona, Francesco Fanelli:

“Sensibilizzare le persone su tutti i temi legati alla disabilità rappresenta un altro grosso obiettivo per comunità.

L’integrazione e l’inclusione non sono solo strumenti terapeutici, ma grandi opportunità per lo sviluppo delle potenzialità individuali e per il raggiungimento del benessere psico fisico dei disabili”.