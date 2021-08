Basilicata: bel tempo, ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate per Potenza

Secondo gli esperti di 3bmeteo l’anticiclone continua a garantire una fase stabile e soleggiata sulla Basilicata e senza particolari eccessi di caldo.

Situazione tuttavia destinata gradualmente a cambiare a partire da Martedì notte quando si avvicinerà una circolazione instabile dai Balcani che porterà precipitazioni diffuse su quasi tutto il territorio lucano.

In particolare che tempo ci attende su Potenza all’inizio della prossima settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 23 Agosto, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 19°C.

Martedì 24 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 30°C, la minima di 17°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

