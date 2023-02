Basilicata, bonus per l’acquisto di dispositivi informatici: ecco le ultime notizie

Fa sapere la Regione Basilicata:

“Con la Determinazione Dirigenziale n. 96 del 3 febbraio 2023 si è approvata la graduatoria definitiva Avviso pubblico ‘Contributo agli studenti universitari per l’acquisto di dispositivi informatici’.

Con la stessa Determinazione si è proceduto inoltre a finanziare tutte le istanze dichiarate ammissibili per un totale di 2762.

Si comunica ai beneficiari che la scadenza del termine per presentare la rendicontazione ai sensi dell’ Art. 8 è prevista per il 20 marzo 2023 – ore 11:59:00.

Alla chiusura della piattaforma sarà effettuata l’istruttoria delle istanze caricate e successivamente si darà seguito al relativo pagamento dei voucher richiesti compatibilmente con la tempistica dell’approvazione del bilancio regionale.

Per procedere alla rendicontazione è necessario:

accedere alla funzione Avvisi e Bandi posta nella home page del sito istituzionale;

cliccare su Accedi alle tue Istanze e farsi riconoscere attraverso lo SPID;

cliccare su gestione istanze per accedere alla propria domanda;

aprire l’istanza e cliccare su richiesta rimborso, compilare il format, allegare la documentazione necessaria ed inoltrare telematicamente l’istanza di rimborso.

Si ricorda che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 8 settembre 2022, si è approvato l’Avviso Pubblico “Contributo agli studenti universitari per l’acquisto di dispositivi informatici”.

Con il presente Avviso pubblico, la Regione Basilicata si prefigge l’obiettivo generale di investire nell’istruzione attraverso un contributo economico alle studentesse ed agli studenti residenti in Basilicata regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022 (o preimmatricolati o immatricolati A.A. 2022/2023) ad atenei italiani o residenti in altre regioni iscritti ad Università con sede didattica in Basilicata per l’acquisto di strumentazione informatica, allo scopo di favorire l’accesso da remoto alle attività didattiche del proprio Ateneo.

Con il presente intervento, si intende concedere alle studentesse ed agli studenti in situazioni di svantaggio economico, sempre più numerose, anche a causa della crisi economica, un bonus per l’acquisto di dispositivi informatici (computer portatili) di aiuto alla didattica tradizionale e necessari allo svolgimento della didattica a distanza.

L’obiettivo primario che si persegue con la presente azione è quello di garantire agli studenti meno abbienti, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, l’accesso generalizzato alla didattica digitale.

Questo consentirà, indirettamente, di favorire l’inclusione digitale e l’utilizzo dei servizi pubblici digitali.

Precisazione sulle caratteristiche tecniche minime dei computer portatili:

Dimensione Display: non inferiore a 13 pollici;

Processore tipo Intel Core i3/10xxxx (almeno 2020) o un processore AMD ryzen 3300x o equivalente con anno di produzione almeno 2020;

Memoria RAM: almeno 8 GB;

Disco fisso SSD o M.2 NVMe da almeno 512 GB;

Porte: almeno 1 porta USB 3.0 o Type-C, connettore video per monitor esterno;

Webcam e microfono integrato o off board compatibili;

Connettività: Wi-Fi ac o superiore , Bluetooth 4.0;

tastiera formato QWERTY”.

