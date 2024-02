Basilicata, box in fiamme! Ecco le foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 18.40 di oggi, il personale del Comando di Matera, distaccamento di Tinchi, è intervenuto per domare le fiamme divampate all’Interno di un box in lamiera con all’interno parcheggiato un furgone con cisterna, contenente gasolio utile a rifornire mezzi da cantiere, in Via San Donato a Pisticci.

A supportare la squadra intervenuta è stato necessario il coinvolgimento anche dei vigili di Ferrandina.

Tempestivo l’arrivo sul posto delle squadre VV.F. che sono riuscite a contenere l’incendio in un’area ristretta.

Non ci sono stati, pertanto, danni nè a persone né agli altri mezzi parcheggiati nell’area circostante il box.

Sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri di Pisticci.

Queste alcune foto.