Basilicata: concerto di Max Gazzè in onore della Madonna Nera! I dettagli

Il 1 Settembre, si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la Festa regionale della Madonna del Sacro Monte di Viggiano.

Le celebrazioni in onore della Regina e Patrona della Lucania si confermano un vero e proprio dono per le migliaia di pellegrini che ogni anno giungono da ogni angolo della Basilicata e delle regioni limitrofe per venerare l’immagine della Madre di Dio che il popolo lucano ha voluto innalzare a Patrona.

I festeggiamenti rappresentano un’occasione nella quale la comunità regionale può ritrovare la sua memoria e la sua identità più autentiche e si dividono in due momenti dell’anno:

nella prima Domenica del mese di Maggio la statua viene portata, all’interno di una teca, dal centro di Viggiano al Santuario del Monte;

nella prima Domenica di Settembre la statua fa il percorso inverso: una processione solenne riporterà la statua della Madonna dal Sacro Monte alla Chiesa Madre di Viggiano. Successivamente, concelebrata una Santa Messa dai vescovi della regione.

La Santa messa di ieri mattina è stata celebrata dall’arcivescovo Metropolita di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, insieme agli arcivescovi e vescovi della regione ecclesiastica.

Sempre in mattinata, l’Arcivescovo ha consegnato la nona edizione del Premio “Educare alla vita buona del Vangelo” alle monache Benedettine del monastero “Visitazione di Santa Maria” nella repubblica Dominicana per il loro servizio di preghiera.

Cinque giorni di riflessioni, momenti di preghiera, di canti religiosi e di convivialità.

A far divertire il pubblico ieri sera, ci hanno penserato i “The Kolors”, il gruppo musicale italiano formato da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona.

Questi talentuosi giovani sono divenuti noti vincendo nel 2015 la quattordicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Questa sera invece toccherà a Max Gazzè scaldare gli animi dei presenti.

In quest’angolo della Basilicata che è notoriamente terra mariana, la Madonna di Viggiano, regina dei Lucani, come la definì San Giovanni Paolo II, è stata onorata anche quest’anno, con un pellegrinaggio sentito, vissuto con evidente trasporto e commozione.

Questo il programma completo.