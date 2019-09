Potenza, mensa scolastica: “Variazioni nelle tabelle dietetiche”. I dettagli

Prosegue l’impegno dell’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Potenza, Alessandra Sagarese, nel garantire “massima attenzione ai bisogni dei piccoli cittadini della comunità”:

“Dopo il significativo traguardo ottenuto assicurando l’attivazione del servizio di ristorazione scolastica a pochi giorni dall’apertura delle scuole, si realizza, infatti, anche l’importante obiettivo della modifica del menù di refezione scolastica.

In accoglimento delle tante istanze pervenute dai membri delle ‘Commissioni Mensa Scolastica’ e di concerto con la ASP competente, l’assessorato alla Pubblica istruzione, grazie al lavoro solerte degli uffici comunali competenti per funzione, ha proceduto ad assicurare variazioni nelle tabelle dietetiche per il servizio di refezione scolastica per l’anno 2019/2020″.