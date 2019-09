La bella Ida è l’unica ragazza di Potenza alla finale di Miss Italia! Ecco cosa ci ha raccontato

Non sappiamo ancora se sarà Ida la ragazza più bella d’Italia ma di sicuro possiamo dire che è l’unica Miss di Potenza in gara per il titolo di questa 80esima edizione.

Come vi avevamo anticipato, la bella 18enne di Potenza, Ida Bilancia, è stata eletta Miss Miluna Basilicata.

Alle 80 finaliste in gara è stato assegnato un numero distintivo ed alla giovane potentina è stato attribuito il numero 58.

Ida concorrerà insieme alle altre 79 aspiranti miss che il 6 Settembre, in Rai, punteranno a diventare “reginetta d’Italia” al concorso di bellezza italiano più importante e longevo dello stivale.

Ida ha vinto la fascia di Miss Miluna Basilicata nella selezione svoltasi all’acquapark di Tramutola, struttura mozzafiato tra piscine e scivoli circondata da un verde lussureggiante della natura della Val d’Agri.

Occhi azzurri, capelli castani e fisico minuto: Ida nella prova individuale ha sfoggiato la sua bravura nel ballo esibendosi a bordo piscina.

Ma cosa sappiamo della nostra “Miss”?

Come lei stessa ha raccontato:

“All’età di 14 anni mi sono trasferita a Milano per coltivare la mia passione: la danza.

Ho avuto modo di apprendere i trucchi del mestiere da Michele Villanova, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano e da Anita Magyari étoile del Teatro alla Scala di Milano.

Attualmente mi sto specializzando in un master di alta formazione per danzatori presso OrmarsLab di Milano”.

Ida, attualmente a Jesolo per le prove generali, ha poi precisato alla nostra Redazione:

“Nonostante la stanchezza voglio vivermela bene.

Cerco di restare sempre serena e positiva.

E’ un’esperienza che capita una volta nella vita e, alla mia età, per me è davvero un grande traguardo.

Spero di portare a casa qualcosa in più anche se, sicuramente, l’esperienza me la porterò per tutta la vita.

Speriamo di vincere!”.

Ida ha inoltre preso parte al corpo di ballo di Italia’s Got Talent nell’ultima edizione ed ha affiancato Nicola Virdis durante il programma televisivo, oltre a esibirsi in spot nazionali e altri programmi televisivi come The Voice of Italy.

Visibilmente commossa quando ha ricevuto la corona e fascia dal consigliere regionale Aliandro Gianuario e il gioiello di Gino Gioielli concessionario storico di Miluna in Basilicata, il suo primo pensiero è stato per la mamma, andandole incontro per abbracciarla.

Ed è proprio la sua mamma, la signora Cinzia Barra, a raccontare alla nostra Redazione qualcosa in più della sua piccola grande “Miss”:

“Mia figlia è una ballerina professionista e questa esperienza è nata così, veramente per gioco.

Si trovava qui, a Potenza, quando le hanno chiesto di partecipare (lei infatti vive a Milano).

Non è stato nulla di programmato, bensì un’occasione.

Ha davvero colto l’attimo.

Noi, la sua famiglia, l’abbiamo sostenuta fin da subito in questa avventura.

Quando ha vinto la fascia di Miss Miluna Basilicata è stata una grande emozione, per lei e per noi tutti.

Era davvero incredula.

E’ stata la conferma che al mondo bravura, tenacia e talento, consentono di raggiungere bei risultati.

Posso affermare che mia figlia non è solo bella fuori. E’ soprattutto bella dentro.

E’ molto determinata e, nonostante la sua giovanissima età, ha fatto grandi sacrifici.

E’ molto matura, in lei vedo già una donna.

Il suo sogno è sempre stato quello di danzare ma nutre anche la passione per la recitazione.

Quando ci sentiamo mi racconta della sua felicità, della fortuna di poter fare questa esperienza e che, comunque andrà, lei ha già vinto.”

La finalissima del 6 Settembre, ospitata ancora una volta a Jesolo, verrà condotta da Alessandro Greco e inizierà alle ore 21:30.

Sul palco saranno presenti ben 10 Miss Italia del passato, fra cui Martina Colombari, Eleonora Pedron, Manila Nazzaro, Roberta Capua e Tania Zamparo.

A votare e ad incoronare la più bella d’Italia, sarà il pubblico tramite il televoto, assieme alla giuria tecnica composta da Caterina Balivo e Milly Carlucci.

Il numero assegnato a Ida, come detto, è il 58.

Televotando è possibile aiutarla a vincere l’ambito titolo.

I numeri per il televoto sono:

894492 da telefono fisso;

4754750 da mobile.

Facciamo un grandissimo in bocca al lupo alla bellissima ballerina potentina, in corsa per diventare la più bella d’Italia.

Aiutiamola a vincere in modo che la corona varchi (per la prima volta) i confini lucani.

Forza Ida, facciamo il tifo per te!

Di seguito la locandina con i numeri da comporre per votare Ida Bilancia.