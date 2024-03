Accordo raggiunto in serata tra Pd e Movimento 5 Stelle per il candidato governatore in vista delle votazioni Regionali previste in Basilicata il 21 e il 22 Aprile.

Dalle ultime notizie, secondo fonti del Pd, si tratterebbe dell’oculista 66enne Domenico Lacerenza.

Ad ogni modo, il suo nome non è stato ancora ufficializzato.