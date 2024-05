Basilicata, la nostra Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision! In bocca al lupo

Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’imminente Eurovision Song contest 2024.

La cantante si è guadagnata l’accesso alla competizione vincendo la scorsa edizione del Festival di Sanremo, dove ha trionfato con La noia.

Proprio questo brano porterà anche sul palco della kermesse europea e la canzone risulta già quella più ascoltata su Spotify, tra tutte quelle in gara.

Body nero e rosso con inserti in pizzo e gli immancabili anfibi con la zeppa: è il look scelto da Angelina Mango per il secondo giorno di prove all’Eurovision Song Contest in programma dal 7 all’11 Maggio in Svezia.

La coreografia è stata curata da Mecnun Giasar, noto come Majnoon, che ha collaborato in passato con artiste del calibro di Madonna e Billie Eilish.

Da anni ormai all’Eurovision non si può parlare solo di canzoni ed esibizioni, ma ci sono intere performance coreografate.

Come spiega Vanity Fair “la performance di Angelina dovrebbe raccontare un viaggio in una foresta incantata.

C’è un trono fatto di rami intrecciati sul palco dove la cantante è accompagnata da cinque ballerine, di cui due provenienti da Amici.

Simili gli abiti delle ballerine e della cantante con una tuta aderente nude e un bustier nero e bordeaux. Ai piedi anfibi.

A curare il suo look, in Etro, come a Sanremo, è stato Nick Cerioni”.