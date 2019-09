Basilicata: Luca Carboni in concerto! I dettagli

Luca Carboni torna con nuovi concerti e nuova musica.

Il cantautore bolognese è tornato alla ribalta delle scene musicali con il suo tour legato a “Sputnik”, il suo ultimo album di inediti, uscito l’anno scorso, e con il nuovo singolo “Prima di partire“, scritto a due mani con Giorgio Poi.

Per il titolo dell’album l’artista bolognese si è ispirato al nome del satellite Sputnik 1 (del Programma Sputnik), lanciato in orbita dai russi nel 1957, mentre la copertina, che raffigura lo stesso artista vestito da astronauta, con dietro il satellite russo, la luna e altri oggetti, è opera sua.

Tra le date del tour inserite nel cartellone, quella di Lunedì 23 Settembre 2019 alle ore 22:00 in piazza Vittoria, momento in cui la protagonista sarà Montalbano Jonico, pronta ad accogliere il musicista in occasione dei festeggiamenti in onore di San Maurizio.

Il concerto ad ingresso libero vedrà Carboni accompagnato sul palco dalla sua band:

Antonello Giorgi alla batteria;

Ignazio Orlando al basso;

Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre;

Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Ci sarete?