Basilicata: “Mettere nero su bianco il rinnovo dei contratti di 58 precari”! Queste le parole…

“Il 30 Settembre si avvicina e quindi urge compiere tutti i passi necessari per il rinnovo dei contratti dei 58 lavoratori interinali dell‘Arpab, in scadenza a fine mese”.

A lanciare l’allarme è Luciana Bellitti, segretaria regionale della Fials Basilicata, che chiede un preciso impegno all’Assessore Rosa:

“Ringraziamo l’assessore all’Ambiente per l’impegno preso in favore dei 58 precari e per l’attenzione che sta dedicando al monitoraggio ambientale, ma ora urgono atti concreti e formali.

Lo invitiamo perciò, in occasione del prossimo incontro in Regione del 23 Settembre, a mettere nero su bianco il rinnovo dei contratti dei 58 lavoratori interinali dell’ARPAB.

La continua richiesta nei diversi incontri avvenuti di integrare i documenti di fatto ha allungato i tempi di rinnovo dei contratti per i 58 lavoratori interinali dell’ArpaB in scadenza fra una settimana o poco più.

Questo continuo dilazionamento ora rischia di fare saltare il progetto Masterplan e con esso il lavoro di 58 persone.

Ben vengano quindi i concorsi per le assunzioni a tempo determinato, ma intanto occorre non disperdere un prezioso patrimonio umano e aziendale.

I lavoratori interinali ad oggi sono già addestrati e pronti allo svolgimento delle proprie mansioni, fin da subito, come chiede la comunità.

La tutela dell’ambiente e il lavoro dell’ArpaB connessa al progetto di rilancio industriale Masterplan di rilevanza strategica per la Tutela Ambientale e per la salute pubblica dei cittadini, non può più attendere”.