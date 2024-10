Basilicata nella morsa di siccità ed emergenza cinghiali: la richiesta urgente

La convocazione del Tavolo Verde, al fine di poter approfondire e trovare soluzioni alla gestione e al contenimento della fauna selvatica, in particolare, della specie cinghiale e all’emergenza idrica, è stata richiesta dalla Coldiretti di Basilicata in una lettera inviata all’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Carmine Cicala.

Spiega il presidente dell’organizzazione agricola lucana, Antonio Pessolani:

“Quanto all’emergenza cinghiali chiediamo che in sede di Tavolo verde si discuta la bozza della delibera di giunta regionale già approntata dalla Coldiretti e discussa a seguito dell’ultima manifestazione di piazza lo scorso 9 luglio.

Quanto all’emergenza siccità chiediamo la proposta istitutiva di un tavolo interdipartimentale di coordinamento con a capo l’assessorato all’Agricoltura.

Tale tavolo dovrà svolgere funzioni di monitoraggio costante della risorsa idrica e delle sue infrastrutture in previsione della stagione irrigua 2025″.

Nel corso della riunione, Pessolani chiede che vengano trattate:

“proposte di revisione della normativa ‘Nitrati’ alla luce di criticità operative alla sua attuazione;

la crisi del settore vitivinicolo e suoi interventi;

la verifica delle anomalie dell’istruttoria pagamento SRA 14 – allevatori custodi e l’aumento dei finanziamenti per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano.

Altri temi urgenti, come ad esempio lo stato dell’arte dei bandi in uscita, seppur non in elenco potranno comunque essere discussi e approfonditi in occasione della convocazione del tavolo”.