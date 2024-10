Alla scoperta di Satriano con un originale trekking urbano tra i murales e la pizza “Chiena”. L’iniziativa

Domenica 6 ottobre 2024, in occasione della II^ edizione di CHIENA (la festa della Pizza Chiena Satrianese), l’ASD SENTIERI, organizza un originale trekking urbano tra i murales.

Un trekking Turistico di circa 5 km tra i vicoli del “paese dei murales”.

La camminata inizia sulla riva del torrente Melandro per poi immergersi nel nucleo antico del paese, dove si continuerà con un’originale percorso di arte ceramica dedicato ai “detti antichi”.

Dopo aver percorso tutti i vicoli della più grande “pinacoteca all’aperto” di Basilicata, si arriverà in piazza per immergersi “nella CHIENA” per la degustazione della pizza.

La piezza Chiena Satrianese, una gustosa ricetta del territorio; si tratta di un primo strato di pasta per il pane che si farcisce con un composto di uova, formaggio stagionato e formaggio toma, prezzemolo e salsiccia stagionata, che viene poi chiuso con un secondo strato e cotto in forno a legna.

In Basilicata la pizza chiena (ripiena) è molto diffusa, ma la versione Satrianese è l’unica ad essere preparata con la pasta lievitata e a somigliare a una fetta di pane.

Di seguito la locandina con i dettagli.