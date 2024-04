Basilicata, oggi e domani le Elezioni regionali 2024: ecco come si vota

Elezioni regionali Basilicata: sono aperte le 682 sezioni che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera).

Oggi si vota fino alle ore 23; i seggi (vi sono quattro sezioni ospedaliere) riaprono domani mattina alle ore 7 e chiuderanno definitivamente alle 15, per lasciare subito il posto allo spoglio delle schede.

Secondo gli ultimi conteggi delle prefetture sono 279.552 uomini e 288.407 donne gli aventi diritto al voto che dovranno scegliere fra 258 candidati.

Come presidenti corrono:

Vito Bardi (sostenuto da sette simboli: centrodestra e i partiti di Calenda e Renzi),

Piero Marrese (centrosinistra, con cinque simboli),

Eustachio Follia (Volt).

Per l’elezione del Presidente e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata ciascun elettore ha la possibilità di:

votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Regione tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto (in questo caso il voto non si estende ad alcuna delle liste circoscrizionali collegate);

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali a esso collegate;

votare a favore solo di una lista circoscrizionale; in tal caso il voto è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte;

votare a favore solo di una lista circoscrizionale tracciando un segno nel relativo rettangolo ed esprimendo uno o due voti di preferenza.

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda uno o due voti di preferenza (doppia preferenza di genere) per i/le candidati/e a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del/la candidato/a o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza;

votare mediante indicazione della sola preferenza in favore di uno o di due candidati nella lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza; in tal caso si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato.

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Chi non è in possesso della tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza.