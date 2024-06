Basilicata, oltre 5000 studenti agli Esami di Stato: “l’ultima prova nella propria terra, poi pronti a partire verso percorsi universitari o lavorativi”. I dettagli

Saranno 5.027 le studentesse e gli studenti lucani che domattina si ritroveranno con i propri compagni per l’ultima volta in occasione degli Esami di Stato.

Scrive Simone Carcuro, Presidente delle Consulte Studentesche della Basilicata:

“La maturità è un po’ come un rito di passaggio, viverla significa iniziare ad avere piena coscienza di essere entrati a scuola adolescenti ed esserne usciti un po’ più adulti.

È consuetudine sostenere che sia il ‘primo esame di tanti’ ed indubbiamente, a differenza degli altri, segna un prima e un dopo nel cammino di crescita di ognuna ed ognuno.

Per molti è anche l’ultima prova nella propria terra, pronti a partire verso percorsi universitari o lavorativi lontano da casa, con la speranza di tornare un giorno e restituire quanto appreso alla comunità del proprio territorio.

Quel foglio bianco davanti agli occhi che ci troveremo in questi giorni, da domani sarà una tela pronta ad attrarre i colori della vita, le speranze e le paure.

Una sfida per mettere in discussione sé stessi e comprendere meglio quale sia la propria strada.

La prova di maturità è, in fin dei conti, itinerante: si costruisce giorno dopo giorno in quei 5 anni di percorso.

È infatti un’occasione per raccogliere i frutti del seme della conoscenza, un’autentica opportunità di confronto e riflessione.

Una ricchezza per studentesse e studenti e per tutti i docenti che in questo tempo hanno contribuito a costruirla.

Con lo sguardo verso l’alto, con la voce di una generazione che necessita sempre più di crearsi uno spazio in questo futuro.

Buona maturità, in bocca al lupo a tutte e tutti!“.