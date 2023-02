Basilicata: oltre 7 milioni di euro per migliorare la qualità dell’aria nelle nostre scuole! Ecco i dettagli

“Promesso. Fatto. La Regione Basilicata ha stanziato oltre 7 milioni di euro per dotare le scuole lucane della ventilazione meccanica controllata, per migliorare la qualità dell’aria in funzione anticovid.

Cosa è la Ventilazione meccanica controllata, la VMC?

L’impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) permette di controllare il ricambio dell’aria nell’edificio, senza dover aprire le finestre ed evitando inutili dispersioni, grazie allo scambiatore di calore che permette di recuperare l’energia altrimenti disperso all’esterno.

La VMC ha tanti vantaggi:

migliora la qualità dell’aria nei locali interni combatte la formazione di muffe;

per tutelare la nostra salute e l’integrità dell’edificio;

elimina il ristagno di aria viziata;

ricambia l’aria senza far entrare i rumori e lo smog della città;

fa respirare solo aria esterna filtrata (importante per chi soffre di allergie);

riduce al minimo le dispersioni termiche;

fa risparmiare sui costi del riscaldamento”.

È quanto dichiara il Governatore Vito Bardi.

