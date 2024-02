Basilicata, “oltre il 40% dei comuni lucani non ha sportelli bancari e la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente”: la denuncia

Pubblicati su base sia regionale che provinciale, gli aggiornamenti al 31 Dicembre 2023 dell’Osservatorio nazionale della First Cisl sulla desertificazione bancaria.

Ecco i dati:

“A tre mesi dall’ultima rilevazione, in Basilicata come in tutta Italia accelera la desertificazione bancaria.

Sono oggi ben 77.000 le persone (11.000 in più negli ultimi 12 mesi), che risiedono in Comuni lucani che non registrano la presenza di alcuna banca, mentre sono salite a 105.000 le persone che risiedono in Comuni con un solo sportello e pertanto a rischio di desertificazione.

Anche il tessuto produttivo regionale, vede aumentare a 4.200 il numero delle imprese lucane (535 in più negli ultimi 12 mesi) che hanno sede in Comuni che non vedono la presenza di alcuna banca, mentre sono salite a 7.000 le imprese lucane che hanno sede in comuni con un solo sportello bancario.

Sempre agli ultimi posti risulta la Basilicata nella speciale classifica per l’utilizzo da parte della popolazione lucana dell’internet Banking, facendo registrare un lieve miglioramento dal 32 al 36%, contro una media nazionale del 52%.

In sintesi il 47% dei comuni della Basilicata non ha sportelli bancari sul suo territorio; 4 municipi sono stati abbandonati negli ultimi 12 mesi.

Il fenomeno della desertificazione potrebbe ulteriormente aggravarsi, raggiungendo rapidamente i tre quarti dei municipi lucani: i comuni con un solo sportello sono infatti il 27% del totale.

Analizzando la superficie regionale per presenza di sportelli, viene fuori che il 30% del territorio della Basilicata è stato colpito dalla desertificazione bancaria.

Tra i comuni più popolosi con un solo sportello bancario spicca il Comune di Tito con 7.147 abitanti, mentre il Comune di Pignola con 6783 abitanti è da Luglio 2023 completamente privo di sportelli bancari.

Di contro, dichiara Riccardo Colombani, le banche italiane aumentano dividendi e buyback e restringono il credito.

Arnaldo Villamaina, Segretario First Cisl Basilicata, aggiunge che dai dati Banca d’Italia aggiornati al 31/12/2022 (i dati al 31/12/2023 saranno pubblicati a Marzo 2024), in Basilicata sono 962 i dipendenti bancari occupati, contro i 1203 presenti al 31/12/2016, con una perdita di 241 posti di lavoro in sei anni; nello stesso intervallo i 228 sportelli presenti a Dicembre 2016 si sono ridotti a 172 a Dicembre 2022 con la chiusura di 56 sportelli sempre in sei anni, mentre la media di sportelli ogni centomila abitanti in Basilicata si è ridotta da 40 nel 2016 a 32 nel 2022.

Come dichiarato dal Segretario Generale di First Cisl Riccardo Colombani, è allarme sociale, perché nel 2024 è previsto un ulteriore peggioramento del fenomeno della desertificazione bancaria; i dati indicano che le chiusure dipendono dalla volontà di tagliare i costi e non dalla diffusione del digitale.

Per tale motivo Villamaina rimarca che è necessario affrontare il fenomeno con l’istituzione urgente di un Osservatorio regionale sull’attività bancaria per inibire da una parte la corsa alla riduzione dei servizi bancari e stimolare dall’altra la competitività e l’incremento di un’attività bancaria di prossimità che crei buona occupazione; elementi necessari e trasversali allo sviluppo sociale ed economico di ogni e qualsiasi comparto produttivo regionale.

Per la tutela degli interessi sociali di un territorio, chiosa Villamaina, banca e finanza sono due concetti diversi che andrebbero gestiti con modalità opportunamente separate e distinte.

Sulla questione interviene anche il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo che dice:

‘I dati diffusi dalla First Cisl sulla desertificazione bancaria nella nostra regione segnalano un trend di lungo periodo che mette a rischio servizi fondamentali per la vita quotidiana di famiglie e imprese.

Preoccupa in particolare la chiusura di sportelli bancari nei piccoli centri delle aree interne, fenomeno che si aggiunge ad un più generale processo di spoliazione che questi territori stanno subendo da decenni, anche di servizi e infrastrutture pubbliche.

Il tema dei servizi nelle aree interne e del ruolo che il settore bancario può svolgere per il rilancio economico e sociale dei territori deve essere un pilastro fondamentale per il futuro della Basilicata.

Ci aspettiamo dal futuro governo regionale un impegno concreto in tal senso attraverso il pieno coinvolgimento degli attori sociali e delle comunità locali, recuperando quella dimensione della partecipazione e della co-responsabilità che è l’unica alternativa di metodo per la rigenerazione economica e sociale delle aree interne’”.