Basilicata: Premio per il giovane lucano Alessandro, tra i 10 migliori del Centro Sud! Congratulazioni

E’ andato al lucano Alessandro Martemucci il “Premio Giovane Manager 2022” istituito da Federmanager.

Martemucci è risultato tra i migliori 10 manager del Centro-Sud Italia.

La premiazione è avvenuta ieri a Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Il contest, che premia le eccellenze manageriali d’Italia, è promosso dal Gruppo Giovani di Federmanager ed è giunto alla quinta edizione.

Dalla Basilicata erano tre i manager lucani semifinalisti, sotto i 44 anni: Leonardo Fabbrizio di Expertise, Antonio Lovicario di Applica e Alessandro Martemucci di Officinae.

Afferma Giuseppe Disimino:

“Il premio giovane manager è un’iniziativa che fa emergere i talenti nelle diverse regioni coordinatore giovani Federmanager Basilicata.

Siamo estremamente soddisfatti che tre iscritti della territoriale lucana abbiano partecipato alla semifinale per il centro sud e che uno di loro andrà a competere con il resto della nazione nella finalissima di Milano”.

Il Premio è articolato in quattro tappe territoriali: da Napoli, quindi a seguire Vicenza, Varese e Firenze, per arrivare alla finale di Milano che decreterà il Miglior Manager dell’anno.

Ha dichiarato Antonio Ieraci, Coordinatore Nazionale del Gruppo Giovani:

“All’inizio del mio mandato, ho subito visto il Premio Nazionale Giovane manager come strumento per valorizzare le eccellenze dei giovani manager Italiani che in un contesto unico di disruption, stanno dimostrando la loro resilienza e professionalità nel sostenere il sistema paese Italia”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente Regionale di Federmanager – Luigi Prisco – che afferma come la Basilicata si conferma regione ricca di manager competenti e di giovani talenti emergenti, esprimendo per la prima volta un manager finalista a conclusione del percorso;

lo stesso prevede una short list di 10 manager, i quali a Milano si contenderanno il titolo di “Miglior giovane manager 2022”.

Il premio verrà assegnato in occasione della finale nazionale, che si svolgerà negli spazi del Politecnico di Milano.

Ha commentato il Presidente nazionale di Federmanager, Stefano Cuzzilla:

“Il Premio Giovane Manager è un riconoscimento prestigioso che fa emergere tutto il valore di una categoria giovane che sta rispondendo alla crisi a colpi di innovazione ed execution.

Ai giovani manager va il mio sostegno a migliorare e rafforzare costantemente le loro competenze per costruire nuove opportunità per le imprese in cui operano e per il Paese”.

