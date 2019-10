“Basilicata protagonista con 27 aziende, risultato importante per agli allevatori”! Ecco i dettagli da…

Porterà benefici anche in Basilicata il contratto sulla “Valorizzazione della filiera bovini da carne 100% italiana nelle regioni del Sud”, sottoscritto tra Filiera Bovini Italia e il ministero per le Politiche agricole e Forestali.

In particolare, per la nostra regione parteciperanno 27 aziende zootecniche, di cui 13 beneficiari diretti e 14 indiretti.

Il progetto è stato illustrato, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal presidente regionale di Coldiretti, Antonio Pessolani, e dal direttore, Aldo Mattia.

Per i beneficiari diretti è previsto lo sviluppo di allevamenti incentrati sulla linea vacca-vitello, con un sistema di gestione dalla stalla al pascolo attraverso l’acquisto di riproduttori, di macchinari e attrezzature e lo sviluppo delle strutture di produzione, a cui si aggiungeranno gli investimenti nella fase di macellazione e distribuzione, e quelli per la ricerca e la promozione del prodotto.

Il sistema di agevolazioni prevede invece un contributo in conto capitale (40% del valore di investimento), l’integrazione del contributo in conto capitale da parte della regione Basilicata, e un finanziamento bancario agevolato.

Ha spiegato il direttore Mattia:

“Il progetto, che ha durata pluriennale, promuove una filiera 100% italiana, NO OGM e sostiene un uso responsabile degli antibiotici.

Inoltre, fornisce un’importante possibilità di crescita alle imprese zootecniche che presentano condizioni ecosistemiche favorevoli allo sviluppo della linea vacca-vitello.

Il progetto intende promuovere l’allevamento di vacche nutrici per garantire la produzione di ristalli nazionali (razze specializzate Charolaise e Limousine), migliorare in termini quali-quantitativi il patrimonio bovino italiano e quindi valorizzare le opportunità commerciali di un prodotto 100 per cento Made in Italy”.

Un obiettivo ambizioso, che inizia a concretizzarsi anche per circa 30 aziende lucane.

Ha spiegato il presidente regionale di Coldiretti, Antonio Pessolani:

“È un appuntamento importante: il Ministero dell’Agricoltura ha approvato il progetto di un asset strategico quale l’inserimento di bovini da carne di razza Limousine e Charolaise.

La Basilicata sarà protagonista con 27 aziende, e ci sarà un risultato importante per la remunerazione del prezzo agli allevatori, per cui si inseriranno allevamenti nei piccoli centri e si eviterà anche la possibilità dello spopolamento”.