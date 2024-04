Basilicata: questi lavoratori “gestiscono un servizio nel totale caos da altre 20 anni, venendo bistrattati e addirittura additati”. L’appello

“Il settore dei Trasporti e dell’igiene urbana sembrerebbe non interessare agli aspiranti Consiglieri di Basilicata”.

Dichiara il Segretario Generale della FIT-CISL di Basilicata, Sebastiano Colucci, che aggiunge:

“Se non per fugaci dichiarazioni, talvolta non immaginabili se non per chi non conosce il modo dei Trasporti, ad oggi non abbiamo riscontrato interesse da parte degli aspiranti legislatori di Basilicata per un mondo complesso ma che determina la civiltà di un paese, ovvero quello del Trasporto Pubblico su gomme e su ferro, mondo bisognoso di una riforma invasiva, progettuale che preveda la tutela del diritto al trasporto e non dimentichi i lavoratori che giornalmente guidano i nostri autobus, i nostri treni, gestendo un servizio nel totale caos da altre 20 anni, venendo bistrattati e addirittura additati alcune volte.

Un altro settore non considerato in questa fase delicata della Politica Regionale, è quello dell’igiene Urbana, settore delicato che andrebbe attenzionato dato che da lavoro ad innumerevoli lavoratori, che non vengono tutelati in nessun modo dalla Politica, ma che se ben organizzato potrebbe addirittura scaturire una nuova economia circolare.

La Segreteria della FIT-CISL di Basilicata è pronta ad incontrare nella nostra sede qualsiasi aspirante Consigliere abbia voglia di illustrare la propria idea sul futuro di questi due settori indispensabili per la nostra Regione”.