Basilicata, studenti incontrano ministro Bianchi: “Non dovete avere timore della seconda prova”. Ecco i risultati dell’incontro

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Ufficio Coordinamento Nazionale delle Consulte studentesche ad opera di Andrea Oriente (coordinatore Basilicata e segretario nazionale).

Ecco quanto riportato:

“L’Ufficio di Coordinamento Nazionale delle Consulte Provinciali oggi ha avuto l’opportunità di incontrare il ministro dell’istruzione, il professor Patrizio Bianchi, il quale ha ascoltato in maniera accorta ed attenta la proposta di programma di riforme volta al sistema scolastico.

Ogni coordinatore regionale ha esposto le proprie idee per svolgere al meglio i compiti derivanti dalla delega scelta per l’anno scolastico in corso.

In seguito è stata poi portata all’attenzione una linea condivisa in merito all’Esame di Stato, una proposta che il ministro Bianchi ha detto di voler prendere in considerazione.

La possibilità di ricalibrare i crediti formativi in modo tale da dare maggior peso al percorso scolastico rispetto alle prove di esame in sé, come richiesto dai coordinatori regionali, è stato sicuramente il punto su cui è parso esserci un maggiore margine di confronto.

Il ministro successivamente ha comunicato che rifletterà sulle varie tematiche messe in luce, questo rendendosi nuovamente disponibile all’ascolto delle istanze studentesche anche con i tecnici del Ministero.

Il professor Bianchi infine ha ribadito la volontà di un graduale ritorno alla normalità ed il fatto che gli studenti non debbano avere timore della possibile reintroduzione della seconda prova”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)