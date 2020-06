Basilicata, taglio delle ore per questi lavoratori: la Regione incontra i sindacati

Continua la vertenza relativa al cambio appalto del servizio di pulizia e sanificazione al Consiglio regionale della Basilicata, che ha previsto un taglio del 40 per cento delle ore.

La Regione ha incontrato oggi i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs e con l’impegno di analizzare nel dettaglio le questioni poste dalle organizzazioni sindacali ha disposto la convocazione di un tavolo tra Regione, azienda e sindacati al fine di portare a risoluzione la vertenza.

Nelle more delle trattative, i lavoratori – attualmente in protesta dinanzi gli uffici del Consiglio regionale – hanno reso la propria disponibilità a effettuare la pulizia dei locali che ospiteranno la riunione del Consiglio regionale in programma oggi, rispondendo a un dovere morale e sociale per la continuazione del corretto svolgimento della vita pubblica e politica della nostra regione.

I sindacati si aspettano “che il Consiglio regionale mostri lo stesso senso di responsabilità messo in campo dalla fascia più debole della società”.a

