Basilicata: “Tante le società e federazioni sportive lucane tenute alla canna del gas e abbandonate al proprio destino”. Ecco cosa sta succedendo

“Avendo appreso dagli organi di stampa del grido di ‘dolore’ del Presidente del CMB, Rocco Auletta, unica società professionista lucana di calcio a 5 a disputare il campionato nazionale di serie A, riguardo alla mancata liquidazione di contributi di annualità pregresse a valere sul Piano regionale dello Sport, nonostante rassicurazioni verbali, non possiamo non esprimere vicinanza allo stesso.

Come pure non possiamo non solidarizzare con le tante società e federazioni sportive lucane tenute alla canna del gas e abbandonate al proprio destino per le mancate risposte economiche degli ultimi anni.

Mi chiedo, e ci chiediamo come Partito Democratico di Basilicata, se questi mancati impegni siano legati solamente a difficoltà oggettive di bilancio o siano dovuti ad una totale ed inspiegabile mancanza di sensibilità da parte del Governo regionale ai tanti sacrifici che Dirigenti e soci di società sportive già fanno dal canto loro per garantire la pratica sportiva e la socializzazione a tante ragazze e ragazzi.

Mi consenta il Presidente Bardi di dubitare riguardo alle difficoltà economiche, considerati i recenti lauti contributi che la Giunta regionale è riuscita agevolmente a reperire in quattro e quattr’otto e destinati solo ad alcune manifestazioni sportive.

È infatti notizia di qualche mese la concessione di un contributo di circa 370.000 euro all’Associazione Powerboat Team di Napoli per l’organizzazione di una tappa del Campionato Mondiale XCAT (motonautica) nella Marina di Pisticci (MT).

Oppure dello stanziamento di 400.000 euro a favore del CONI come sostegno al Trofeo Estivo 2023, pregevolissima e condivisibile manifestazione sportiva rivolta agli under 14, svoltasi sulla costa jonica lucana.

Ben vengano questi contributi della Regione Basilicata in favore di iniziative di livello internazionale volte a sostenere lo sport, e il turismo che ne segue per le località coinvolte.

Ma è altrettanto necessario e utile che ciò non avvenga a discapito di tutto il resto del mondo sportivo lucano.

Pertanto invito il Presidente Bardi a rimediare al più presto a questa grave ‘dimenticanza’, non solo onorando a favore delle tante società il saldo della metà del contributo spettante per le stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019, ma reperendo anche le risorse necessarie per le annualità successive e di cui non si hanno più inspiegabilmente notizie.

Anche perché, voglio ricordare al Governo regionale che lo Sport non solo è vita, benessere, passione, economia, socialità, ma da qualche settimana è anche un diritto costituzionalmente riconosciuto”.a

