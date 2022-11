Basilicata: uomo senza vita trovato in strada

Tragico ritrovamento in Basilicata.

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato carbonizzato nei pressi della zona industriale di Garaguso (MT).

Ovviamente l’identità del malcapitato non è ancora nota ma, secondo le prime indiscrezioni, non si esclude l’ipotesi che possa trattarsi di un 76enne che da non aveva dato più notizie di sé.

A scoprire il cadavere un camionista appostatosi nelle vicinanze.

Dopo l’allarme, sul posto il tempestivo intervento dei Carabinieri.

