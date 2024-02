Basilicata, uso delle nuove tecnologie da parte di anziani, stranieri e donne: al via questo nuovo servizio gratuito delle Regione! Gli appuntamenti in programma

Educare ai servizi informatici e interattivi, diffondere la cultura digitale e rendere i cittadini autonomi e in grado di fruire dei servizi online.

È questo lo scopo del nuovo servizio gratuito della Regione Basilicata “Punti Digitale Facile” che verrà presentato in tutta la regione attraverso una serie di “Giornate Digitali”, in programma fino al prossimo 16 aprile.

Presso i Punti Digitale Facile saranno erogati percorsi di alfabetizzazione digitale particolarmente indirizzati ad anziani, stranieri, donne e residenti in aree periferiche, per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e incentivare l’uso dei servizi online di privati e Pubblica Amministrazione.

Il primo appuntamento di presentazione è fissato per domani martedì 20 febbraio 2024, alle ore 16, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti ubicata in Via San Rocco, 1 a Matera.

Intervengono alla presentazione:

l’assessore all’innovazione del Comune di Matera, Angelo Raffaele Cotugno,

il responsabile del progetto Salvatore Panzanaro,

il dirigente dell’ufficio regionale “Amministrazione digitale”, Nicola Coluzzi.

Il progetto è promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziato nell’ambito della Missione 1 del PNRR per potenziare le competenze e l’inclusione digitale di almeno 25.000 cittadini lucani entro il 2026, attraverso l’attivazione su tutto il territorio regionale della “Rete dei servizi di facilitazione digitale”.

Queste le prossime “Giornate Digitali” in programma:

Policoro – 22 febbraio; Lauria – 26 febbraio;

Bella – 29 febbraio – Rionero in Vulture – 5 marzo;

San Mauro Forte – 8 marzo – Senise- 12 marzo;

Corleto Perticara – 14 marzo;

Marconia – 19 marzo;

Rotonda-21 marzo;

Venosa – 26 marzo.

Gli appuntamenti successivi e maggiori informazioni sono disponibili sul sito digitalefacile.regione.basilicata.it